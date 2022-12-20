В Челябинске утвердили бюджет города на 2023 год

Депутаты Челябинской городской думы утвердили бюджет муниципалитета 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Решение принято на заседании 20 декабря.

Объем доходов на 2023 год утвержден в сумме 46,1 млрд руб. Из них объем межбюджетных трансфертов составит 29,3 млрд руб. В целом доходы выросли на 7,7% по сравнению с первоначальным планом 2022 года. Общий объем расходов на 2023 год составит 46,6 млрд руб., что на 3 млрд или 6,8% больше, чем годом ранее. Размер дефицита – 454 млн руб. Это в 1,7 раза меньше первоначального плана 2022 года (784 млн руб.)

На отрасли социальной сферы направят более 80 % бюджета. Также запланированы расходы на модернизацию ЖКХ и повышение энергоэффективности города, оздоровление окружающей среды и благоустройство территорий, сообщает гордума. Ожидается, что параметры главного финансового документа будут скорректированы после утверждения областного бюджета.