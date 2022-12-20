В Набережных Челнах мужчину осудят за незаконное создание юрлица

В Набережных Челнах будут судить 50-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном создании юрлица. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Следствие полагает, что минувшим летом мужчина договорился с неизвестным, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, стать фиктивным руководителем фирмы. Позже он дал мужчине паспорт, на основании которого подготовили документы, нужные для внесения изменений в сведения об ООО и назначении обвиняемого директором.

Затем обвиняемый получил пакет документов и подал их через МФЦ в налоговую службу, после чего были зарегистрированы изменения сведений о юрлице. Далее налоговики выявили подлог, а обвиняемый отказался от руководства фирмой.

Вину мужчина полностью признал.

"Ъ-Казань"