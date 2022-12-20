Аудитор КСП Перми может возглавить КСП Пермского муниципального района

На пленарном заседании Пермской думы депутаты досрочно освободили от должности аудитора городской Контрольно-счетной палаты (КСП) Юрия Шомполова. Изначально данного вопроса не было в повестке заседания, он был включен в нее дополнительно. Председатель гордумы Дмитрий Малютин пояснил, что принятие данного решения необходимо в связи с тем, что господин Шомполов уходит на повышение. Какой именно пост он займет, господин Малютин не сообщил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт КСП Перми Фото: сайт КСП Перми

По одной из версий, с 1 января 2023 года Юрий Шомполов может возглавить КСП Пермского муниципального района. В настоящий момент ее председателем является Юлия Шкарина, которая занимает эту должность с 2008 года.

Юрий Шомполов окончил Пермскую сельхозакадемию имени академика Д. Н. Прянишникова по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В 1995–1999 годах работал в налоговых органах, с 2000 по 2005 год занимал пост начальника отдела налоговой политики и планирования доходов главного управления финансов и налоговой политики Пермской области, в 2006–2009 годах работал начальником отдела доходов министерства финансов Пермского края. В апреле 2010 года был принят на работу в КСП города Перми на должность аудитора. Изначально возглавлял в палате направление по контролю за доходной частью бюджета и муниципальной собственностью, с 2016 года стал курировать направление по контролю за инвестиционными расходами, расходами на ремонт дорог, организацию пассажирского транспорта и градостроительную деятельность.