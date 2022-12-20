Волгоградский губернатор отметил отличившихся сотрудников ФСБ России

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров наградил отличившихся сотрудников ФСБ России, а также поздравил работников органов госбезопасности с 105-летием со дня создания службы.

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, господин Бочаров принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню работника органов безопасности РФ.

«Сегодня, когда в условиях крайне напряженной международной обстановки наша страна противостоит целому ряду новых, сложнейших геополитических вызовов и угроз, вопросы государственной безопасности приобретают особую важность. Органы государственной власти Волгоградской области совместно с Управлением Федеральной службы безопасности по Волгоградской области, другими правоохранительными структурами федеральных органов правопорядка принимают все необходимые меры в целях обеспечения комплексной безопасности жителей и территории», — отметил Андрей Бочаров.

По словам губернатора, сотрудники волгоградского УФСБ с риском для жизни защищают конституционный строй России и суверенитет страны.

Сергей Петунин