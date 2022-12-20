В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3

В Сочи 20 декабря в 13:28 произошло землетрясение магнитудой 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю со ссылкой на данные сейсмологической станции Сочи.

«Жалобы и звонки от населения не поступали, разрушений нет», - уточнили в региональном главке МЧС.

Сейсмособытия в Краснодарском крае фиксируются регулярно. В начале ноября землетрясение произошло на границе Краснодарского края, его почувствовали жители станицы Отрадной. 29 октября подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в районе пос. Садовый в Белореченском районе.

Татьяна Ручкина

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