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Коммерсантъ FM
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В Нижегородской области в ДТП разбился участник знаменитой перестрелки на Рочдельской улице в Москве

Участник знаменитой перестрелки на Рочдельской улице Владимир Костриченко погиб в ДТП в Нижегородской области 18 декабря. Лобовое столкновение произошло в Воротынском районе на 538-м километре автотрассы М-7.

Около полуночи его Cadillac Escalade, двигавшийся в сторону Москвы, врезался в «Газель», водитель которой также скончался до приезда скорой. Сообщение об аварии в полицию автоматически передала система Эра-ГЛОНАСС.

Кто именно из двух погибших водителей в этой автокатастрофе не справился с управлением, должна установить экспертиза, сообщили в полиции.

Перестрелка около кафе Elements на Рочдельской улице произошла в декабре 2015 года. Поводом для выяснения отношений стал коммерческий спор владелицы Elements Жанны Ким c ее подругой-дизайнером Фатимой Мисиковой, выполнявшей в заведении ремонт. Тогда погибли два человека, еще семь, в том числе бывший сотрудник ГУ МВД Москвы и адвокат из бюро «Диктатура Закона» Владимир Костриченко, получили ранения.

Подробнее о ней — в материале «Ъ» «Стрельбу на Рочдельской улице признали спецоперацией».

Роман Кряжев, Нижний Новгород

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