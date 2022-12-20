Учредителя «Индустриального союза Донбасса» могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ООО «КЗМ»

Конкурсный управляющий ООО «Краснодарский завод металлоконструкций (КЗМ)» Ирина Блинова обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Олега Мкртчана, контролирующего лица компании-банкрота. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Объем возможного взыскания в сообщении конкурсного управляющего не указан, на момент признания ООО «КЗМ» несостоятельным в декабре 2019 года в реестр были включены требования кредиторов на 1,5 млрд руб.

ООО «Краснодарский завод металлоконструкций» входил в росийско-украинский холдинг «Индустриальный союз Донбасса (ИСД)», подконтрольный уроженцу Армавира Олегу Мкртчану. Предприятие было запущено после реконструкции в 2011 году, объем инвестиций в проект превысил 3 млрд руб., для финансирования привлекались как собственные ресурсы ИСД, так и заемные средства. КЗМ производил строительные металлоконструкции для зданий и сооружений общественного, промышленного и сельскохозяйственного назначения, мостовые металлоконструкции, сварные балки, опоры ЛЭП.

В 2015 году на фоне вооруженного противостояния на Донбассе, где находилась значительная часть активов Олега Мкртчана, у холдинга ИСД возникли финансовые сложности, которые привели к банкротству подконтрольных предпринимателю компаний. В 2019 году Олег Мкртчан был осужден на девять лет колонии за хищение кредитных средств ГК ВЭБ.

Анна Перова, Краснодар