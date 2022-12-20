Число общественных пространств в Петербурге выросло в 1,5 раза за год

Количество общественных пространств в Санкт-Петербурге к декабрю 2022 года достигло 82. В ноябре прошлого года таких локаций было всего 53. Из наиболее интересных эксперты отмечают «Флагшток» на Крестовском острове и продолжение обустройства набережной реки Карповки от Барочного моста до Песочной набережной, пишет 20 декабря «Деловой Петербург».

Наибольшее количество общественных пространств по-прежнему располагаются в историческом центре. Сейчас все чаще такие объекты открываются за федеральные и городские средства, отмечает главный редактор портала Retrogradu.net Мария Уралова. В то же время лишь единичные госпроекты становятся точками притяжения жителей и гостей Петербурга.

«Властям необходимо не только вовлекать горожан в выбор проекта будущего пространства, в первую очередь необходим активный диалог с бизнесом. Московские проекты — парк Горького, ВДНХ, Зарядье — показывают, что заинтересованность власти в качественном развитии даёт потрясающий эффект»,— говорит госпожа Уралова.

В ближайшие годы в Петербурге планируются к открытию еще 57 общественных пространств. В процесс создания современных локаций включаются и девелоперы жилой недвижимости. Управляющий партнер Fizika Development (девелопер апарт–отеля VIDI). Александр Кравцов назвал одним из «самых ярких и вызывающих уважение проектов коллег» возрождение Левашовского хлебозавода на Петроградской стороне. При правильном позиционировании они оказывают благоприятное воздействие на окружающую инфраструктуру: привлекают капитал и трафик людей, преобразуют территорию, указывает он.

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