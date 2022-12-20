В Самаре приобретут в лизинг 12 трамваев белорусского производства

Самарское МП «Трамвайно-троллейбусное управление» планирует приобрести в лизинг 12 одновагонных низкопольных трамваев БКМ-811, произведенных на белорусском предприятии «Белкоммунмаш». Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1,11 млрд руб. Лизингодателем выступает АО «Сбербанк Лизинг». Электротранспорт должен быть изготовлен и передан перевозчику до 1 июля 2023 года. Лизинговые платежи начнутся во втором полугодии 2023 года. Срок действия лизингового договора составляет 59 месяцев или до полного исполнения обязательств сторонами.

По данным официального сайта «Белкоммунмаш», трамваи модели БКМ-811 могут вместить до 165 пассажиров. Имеется возможность автономного хода до 5 км.