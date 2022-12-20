На популяризацию правительства Башкирии выделят до 10 млн рублей

Информационное агентство «Башинформ» ищет подрядчика для организации и продвижения новостей и мероприятий, направленных на популяризацию правительства Башкирии в интернете, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 10 млн руб. Итоги аукциона подведут 29 декабря.

Согласно техзаданию, исполнитель должен, в частности, за пять дней подготовить аналитическую справку по действующим страницам правительства в соцсетях, разработать дизайн-концепцию оформления страниц на блог-платформах «Дзен» и YouTube, не позднее последнего рабочего дня месяца ежедневно писать тексты, снимать видеоролики о социально-экономическом положении региона, его инвестиционном потенциале, федеральных и региональных программах.

В соцсетях также нужно будет проводить опросы и прямые эфиры, поддерживать обратную связь с читателями.

Венера Хисамова

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