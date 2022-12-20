Краснодарский юрист рассказал, кто может получить повестку после окончания частичной мобилизации

После заявления Минобороны РФ о завершении частичной мобилизации повестки продолжают приходить россиянам. Сообщения об этом регулярно появляются в СМИ. Как поясняют специалисты, сейчас военкоматы могут прислать повестки для уточнения данных тех, кто находится в запасе.

Во время частичной мобилизации действительно были обнаружены множественные ошибки в порядке воинского учета и сверки данных, пояснил «Ъ-Кубань» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Юрист добавил, что ошибки были обусловлены множественными факторами, которые имели место как со стороны военкоматов, работодателей и самих лиц, подлежащих учету.

«На момент завершения мобилизационных мероприятий возникла необходимость сверки данных. Министерство обороны России официально поясняло, что в рамках сверки и уточнения учетных данных будет направлять повестки. Вполне вероятно, что имеет место именно приведение в упорядоченный вариант ведения воинского учета и информационных массивов», р – прокомментировал господин Горбунов.

В середине октября в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что информация о мобилизации еще тысячи человек до декабря 2022 года является фейком. Это якобы следовало из контракта на обеспечение питания мобилизованных, размещенного на сайте госзакупок.

По информации краевого департамента потребительской сферы, контракт действительно был заключен на эти даты с временным запасом. Однако фактическое исполнение контракта было запланировано до конца октября — в период мобилизационной кампании.

Тат Гаспарян

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