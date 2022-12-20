Возле Бутурлиновского детдома-интерната в Воронежской области обнаружили тело 16-летнего воспитанника

Около 8 утра 20 декабря у здания специализированного Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей (Воронежская область) было обнаружено тело его 16-летнего воспитанника. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Тело мальчика найдено под окнами его комнаты, расположенной на втором этаже.

На место выехал зампрокурора области Алексей Киреев и прокурор района. Следственные органы и прокуратура проводят проверки.

В правительстве Воронежской области рассказали, что умерший был полным сиротой и, «по предварительным данным соцработников, был склонен к опасному для собственного здоровья поведению».

Областной департамент соцзащиты направил рабочую группу к месту происшествия. Власти готовы оказать помощь правоохранителям.

Областное управление СКР возбудило уголовное дело по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будут назначены экспертизы.

Напомним, в ноябре управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело об истязании несовершеннолетних («а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ, до семи лет лишения свободы) после появления информации о нарушении прав воспитанников интерната. Судя по изображениям, которые 8 ноября опубликовало издание «Блокнот Воронеж», детей обездвиживали, используя простыни как смирительные рубашки.

Тогда сотрудники СКР выехали в дом-интернат, где осмотрели помещения и изъяли документы, но не нашли подтверждения совершению противоправных действий и не обнаружили телесных повреждений у детей. Источники «Ъ-Черноземье», знакомые с ситуацией, отмечали, что, по одной из версий, фотографии могли быть постановочными — сделанными в интересах одного из уволенных сотрудников, конфликтовавшего с руководством. Местные чиновники также отмечали, что опубликованные фото являются недостоверными и носят провокационный характер. Но уголовное дело было возбуждено для выяснения всех обстоятельств, в том числе возможного ложного доноса о совершенных противоправных действиях. Заместитель председателя Госдумы и бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова также просила прокуратуру провести проверку.

Подробнее о скандале вокруг интерната — в публикации «Ъ-Черноземье» «Детдом не оставляют без внимания».

Олег Мухин