В Анапе в 2022 году с помощью системы «Купол» раскрыли 75 преступлений

Благодаря видеосистеме с функцией распознавания лиц «Купол» с начала сезона-2022 полиция Анапы раскрыла 75 преступлений и задержала 23 человека, которые находились в розыске. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал глава города Василий Швец.

«Сейчас в аппаратно-программный комплекс заведено более 500 камер с функцией нейроаналитики, покрытие охватило всю курортную зону. Система умеет распознавать лица и силуэты, марку, модель и цвет автомобиля, госномера, реагировать на нестандартные ситуации: скопления людей, драки. Причем все программное обеспечение — отечественное, новейшего поколения», – отметил мэр Анапы.

Новейшая система видеонаблюдения, аналоги которой сегодня есть только в Москве и Санкт-Петербурге, появилась на курорте в начале лета. «Купол» доказал свою эффективность, поэтому работа по реализации программы продолжится. Сейчас в систему видеонаблюдения, которая изначально охватывала только курортную зону, интегрируют камеры, установленные на транспортных узлах, в школах, детсадах, спорткомплексах, крупных здравницах. Кроме того, в будущем опыт Анапы планируют применять в других городах Кубани.

Наталья Решетняк

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