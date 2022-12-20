Еще больше 17 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии в период с 12 по 18 декабря острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 17,8 тыс. человек. Из этого числа 11,5 тыс. случаев выявили у детей возрасте до 14 лет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Наиболее высокие показатели отмечаются у детей в возрасте до шести лет.

В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело 9,3 тыс. человек, что составляет 52,3% от общего количества заболевших. Высокие показатели заболеваемости зарегистрированы также в Глазове и Воткинске, в Воткинском, Игринском, Камбарском, Малопургинском, Увинском и Юкаменском районах республики.

Против гриппа вакцинировали 812 074 человека. Это составляет 54,4% от численности населения республики.