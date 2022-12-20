Петербуржцы почти перестали оплачивать поездки в общественном транспорте наличными

Почти 95% всех поездок в общественном транспорте СанктПетербурга с начала года были оплачены электронными способами, чаще всего с помощью карты «Подорожник». Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Всего по итогам 11 месяцев петербуржцы воспользовались «Подорожником» более 1 млрд раз. 580 млн раз была произведена оплата с электронного кошелька, еще свыше 525 млн поездок совершены по льготным проездным. Третьим по популярности способом оплаты стали банковские карты, так было оплачено 160 млн поездок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные камеры Петербурга за ноябрь зафиксировали более 800 нарушений ПДД.

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