Губернатор Белгородской области вручил сотрудникам Белгородэнерго заслуженные награды

В канун Дня энергетика Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил специалистов филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», которые отличились при восстановлении энергоснабжения, нарушенного в результате огневого воздействия.

Фото: Белгородэнерго

Благодарственные письма из рук Губернатора получили сразу десять работников филиала, в их числе старший мастер южного участка службы подстанций Александр Иванов, мастер южного участка службы подстанций Дмитрий Карачевцев, электромонтер службы линий электропередачи Александр Костенко, электросварщик службы подготовки производства Сергей Рыбин, ведущий специалист управления обеспечения производства Олег Новицкий, электромонтеры Шебекинского РЭС Андрей Губарев и Юрий Ладонин, электромонтеры Грайворонского РЭС Антон Грицаенко, Евгений Иванов и Юрий Климов.

Вячеслав Гладков поблагодарил энергетиков за труд, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей.

«От имени всех жителей области говорю Вам спасибо! Если прошлые годы стали непростыми для всех врачей, то этот 2022 год стал большим испытанием для всех энергетиков приграничья. Вы, рискуя собственной жизнью, восстанавливаете сети электроснабжения домов и квартир. Вы – самые настоящие герои! Знаю, что ваше руководство старается максимально обеспечить безопасность каждого из вас. Все, что от нас зависит, конечно, будем помогать. Хочу пожелать профессиональных успехов, но главное, чтобы каждое возвращение после тяжёлого рабочего дня было бы радостным событием в ваших семьях», - отметил Губернатор.

Фото: Белгородэнерго

«Энергетики «Россети Центр» не раз подтверждали свою готовность к действиям в условиях реальных рисков, показывая слаженную и эффективную работу при восстановлении поврежденной сетевой инфраструктуры на приграничных территориях. При взаимодействии с региональными властями, обеспечивающими стабильное функционирование всех структур в непростой ситуации, мы добиваемся поставленных целей по обеспечению электроэнергией жителей, предприятия и организации Белгородской области», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.