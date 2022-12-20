Краевое учреждение приступает к уборке снега в центре Перми

Краевое учреждение по содержанию дорог заключило с администрацией Ленинского района Перми контракт на уборку расположенных в границах района улиц. Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании Пермской думы замглавы Перми по городскому хозяйству Дмитрий Галиханов. «Сегодня в ночь они у нас выходят, отрабатывают технологические карты, производят вывозку снега, нарабатывают патрульную чистку. С 1 января 2023 года выходят работать уже самостоятельно»,— рассказал господин Галиханов.

После проблем с уборкой снега в Перми прошлой зимой было решено передать полномочия по содержанию улиц в центре города на краевой уровень. Эти полномочия получила дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Предполагалось, что краевое предприятие начнет работать с 1 января следующего года. Однако на прошлой неделе после транспортного коллапса из-за сильного снегопада депутаты гордумы предложили вывести краевого подрядчика на дороги Перми, не дожидаясь следующего года. Позже в интервью ВГТРК губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что поручил вице-премьеру регионального правительства Андрею Алякринскому начать работу краевого учреждения по уборке и содержанию дорог в центре краевой столицы с 20 декабря.