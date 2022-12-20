АСВ требует с застройщика «Краснодар Сити» 188 млн рублей

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «Краснодар Сити» суммы в размере 188 млн руб., сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Задолженность возникла в связи с привлечением застройщиком кредита в «Росэнергобанке», который лишился лицензии в 2017 году.

Как ранее писал «Ъ-Юг», компания «Краснодар Сити», одним из учредителей которой является бывший полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, генерал в отставке Константин Пуликовский, была признана несостоятельной в ноябре этого года. Девпелопер строил жилой комплекс «Краснодар Сити» (пять высотных зданий) на месте завода ЖБИ в центральной части Краснодара. В 2020 году директор компании Андрей Сигидин стал фигурантом дела о незаконном распоряжении средствами дольщиков, работы на объекте были приостановлены, в 2021 году ЖК «Краснодар Сити» был передан компании «Юг-Инжиниринг». Новый застройщик планирует, что комплекс будет полностью введен в эксплуатацию в 2023 году.

Анна Перова, Краснодар