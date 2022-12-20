В Краснодаре задержали мужчину с ножом и молотком, бегавшего по подъезду с дочерью

В Краснодаре задержали мужчину, который вооружившись ножом и молотком бегал по лестничной клетке многоквартирного жилого дома на улице Жлобы со своей малолетней дочерью. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Инцидент произошел вечером 19 декабря в районе 21:45. Жители дома сообщили полицейским, что на восьмом этаже жилого дома мужчина вел себя неадекватно, бегал по лестничной площадке, бился головой о входные двери соседей, приставал к людям, держа в руках нож и молоток. Нарушитель общественного порядка периодически брал на руки свою трехлетнюю дочь. Мужчину задержали очевидцы произошедшего и сотрудники охранной организации, после чего передали его полицейским.

Правонарушителем оказался 32-летний житель Ростовской области. В арендованной квартире дома на улице Жлобы мужчина проживал со своей семьей около 1,5 месяца. Супругу задержанного никто из соседей ранее не видел.

У мужчины имелись признаки опьянения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, в связи с чем в его отношении был составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ и ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«В отношении гражданина имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические либо психотропные вещества без назначения врача», — отметил представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Нарушителю правопорядка грозят административные штрафы и арест на срок до 15 суток.

Дочку задержанного поместили в специализированную детскую больницу до выяснения обстоятельств произошедшего. По факту происшествия проводится проверка, ведется работа по установлению личности матери девочки.

Анастасия Донскова

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