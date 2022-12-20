Жителя Удмуртии осудили за убийство сожительницы в новогоднюю ночь

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя, которого признали виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла в ночь на 1 января 2022 года в квартире на улице Барышникова. Установлено, что нетрезвый мужчина из-за ревности устроил ссору с 37-летней сожительницей. В ходе конфликта он несколько раз ударил ее руками, ногами и деревянным предметом, в результате чего она скончалась на месте.

В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведены очные ставки, а также медицинская и иные судебные экспертизы.

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.