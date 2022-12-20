Создание курорта «Новая Анапа» позволит привлечь более 3 млн туристов, рассказал в интервью «Ъ-Кубань» глава курорта Василий Швец.

«На уровне правительства РФ обсуждается масштабный проект “Новая Анапа”. Его реализация позволит создать до 15 тыс. гостиничных номеров и ежегодно принимать свыше 3 млн туристов. А для Анапы это новые рабочие места, развитие инфраструктуры, пополнение бюджета — мощный толчок в развитии курорта в целом», — отметил господин Швец.

Туристско-рекреационный кластер «Новая Анапа» создадут в станице Благовещенской. Его площадь составит 800 га, инвестиции — порядка 250 млрд руб. В «Новой Анапе» создадут несколько зон для отдыха, прогулок, здоровья, спорта. Вся застройка будет выполнена в едином архитектурном стиле. Проект намерены реализовать в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В октябре стало известно, что правительство РФ создаст рабочую группу для развития курорта «Новая Анапа». В состав рабочей группы войдут Минстрой, Минэкономразвития, корпорация «Туризм.РФ».

Наталья Решетняк

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