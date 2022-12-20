Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Орске выберут место для стелы города трудовой доблести

Жители Орска выберут место для стелы города трудовой доблести. Народное голосование продлится до 28 декабря текущего года.

Почетное звание города трудовой доблести было присвоено Орску 15 ноября текущего года вместе с Астраханью, Вологдой, Горловкой (ДНР), Златоустом (Челябинская область), Каспийском (Дагестан), Луганском, Норильском (Красноярский край) и Якутском. Теперь второму по величине городу Оренбуржья положен соответствующий мемориал. Его созданием займется Российское военно-историческое общество и проектная организация.

Стела будет увенчана гербом Орска.

Андрей Сазонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...