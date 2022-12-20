В Краснодаре следователи установили подозреваемого в убийстве продавца «Лады Гранты», пропавшего после сделки

В Краснодаре задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 30-летнего жителя станицы Новотитаровской (ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, убитый на одном из интернет-ресусрсов разместил объявление о продаже автомобиля «Лада Гранта», на которое откликнулся житель Краснодара. Мужчины договорились о встрече.

11 декабря 2022 года фигурант, под предлогом заключения сделки купли-продажи автомобиля, попросил продавца приехать к нему домой для оформления документов. Когда мужчина подписал и передал договор купли-продажи автомобиля злоумышленнику, тот нанес оппоненту несколько ударов кувалдой по голове. Потерпевший скончался на месте. Чтобы замести следы преступления, подозреваемый вывез тело погибшего в поле и закопал. Орудие убийства, лопату и два мобильных телефона погибшего злоумышленник выбросил в разных местах.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Альбина Баразгова

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