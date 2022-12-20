Почти два десятка школ закрыли на карантин в Челябинской области

В Челябинской области полностью приостановлен учебный процесс в 18 школах из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом детей. Всего в 29 общеобразовательных организациях на карантин закрыты 878 классов, сообщат региональное управление Роспотребнадзора.

На прошлой неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилась на 20,8% относительно предыдущего периода. Наибольший прирост наблюдается среди взрослых – на 26,6%, детей 3-6 лет – 10,5% и школьников – 8,2%. В целом эпидемический порог превышен в 2,5 раза, в том числе среди взрослого населения – в 4,3 раза, школьников – в два раза, дошкольников – в 1,4 раза.

В структуре заболеваемости ОРВИ долю в 81,9% составляют вирусы гриппа. Также в циркуляции активно выявляются сезонные коронавирусы 3,4%, РС-ви.