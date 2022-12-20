В Волгограде выявлено мошенничество с утилизацией отходов

В Волгограде возбудили уголовное дело о мошенничестве при проведении работ по благоустройству бульвара проспекта имени Жукова. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как следует из материалов прокурорской проверки, МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» заключило с подрядчиком контракт стоимостью 157 млн руб. на выполнение работ по благоустройству бульвара от Самарского разъезда до пересечения с улицей Хорошева. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На заказчика возлагалась обязанность компенсации затрат подрядчика на утилизацию образовавшегося при выполнении работ строительного мусора с соблюдением действующего природоохранного законодательства. Подрядчик заключил договор с иной организацией на оказание этих услуг с размещением отходов на специализированном полигоне в Азовском районе Ростовской области. Субподрядчику был перечислен аванс в размере 300 тыс. руб. Однако он фактически не вывозил строительные отходы за пределы региона, разместил их на земельном участке с разрешенным видом использования «для здания склада» в Дзержинском районе Волгограда.

За фиктивную утилизацию строительного мусора руководство субподрядной организации собиралось получить более 3,4 млн руб. Хищение бюджетных средств пресечено.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Марина Ковалева