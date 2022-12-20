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В Саратове трое юношей задержаны за хранение наркотиков

В Саратове в отношении троих юношей, двоим из которых по 17 лет, возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 18 декабря молодые люди приобрели наркотическое средство в значительном и крупном размере, которое хранили при себе. При личном досмотре у них обнаружили и изъяли свертки с неизвестным веществом, которое, при проведении исследования, оказалось наркотиком синтетического происхождения.

Юноши были задержаны и доставлены в следственный отдел.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева

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