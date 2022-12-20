В ДТП с грузовиком на трассе Тюмень-Омск погиб человек

Днем во вторник, 20 декабря, на трассе Тюмень-Омск произошло ДТП с участием автомобиля SsangYong и грузовика «МАЗ». В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области рассказали, что авария произошла, когда водитель внедорожника выехал на встречную полосу.

В результате 41-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, управлявший SsangYong, погиб на месте. А 50-летний гражданин Белоруссии, который был за рулем грузовика, госпитализирован с тяжелыми травмами.

«Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге организовано в реверсивном режиме, по одной полосу в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную», — отметили в ГИБДД.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в ночь на вторник Тюменской области произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого так же погиб водитель легкового автомобиля.

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