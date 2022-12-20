Василий Швец: Анапа должна стать цифровой столицей ЮФО

Власти Анапы считают одним из перспективных направлений развития города создание IT-кластера и разработку информационных технологий.

«В последние годы в Анапу с удовольствием переезжают специалисты в сфере IT, которые не привязаны к постоянному месту работы и комфортно трудятся в режиме "удаленки". Главная задача будущего кластера — создать в Анапе полноценную экосистему для развития и коммерциализации проектов в области IТ. Это все позволит апробировать у нас разработки и технологии, которые будут служить на благо цифровой экономики и способствовать становлению Анапы как цифровой столицы юга России»,— рассказал в интервью «Ъ-Кубань» глава курорта Василий Швец.

О планах по созданию IT-кластера в Анапе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев говорил еще в августе 2020 года. Он подчеркнул, что власти края стараются делать все, чтобы Анапа развивалась не только как курорт. Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева также отмечала, что у бизнеса есть запрос на проекты в IT-сфере, так как они не требуют капитальных вложений, но могут принести инвестиции в регион.

В 2021 году стало известно, что власти Анапы ведут переговоры с одним из крупных федеральных банков по созданию и развитию IT-кластера.

Наталья Решетняк

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