Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких районах Москвы больше всего жилых комплексов, рядом с которыми расположены стадионы и ледовые арены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Интерес к здоровому образу жизни и регулярные тренировки — актуальный тренд, который влияет и на девелоперские проекты. Это в том числе видно по запросам клиентов новостроек: спортивная инфраструктура рядом с жилым комплексом или на его территории становится не менее важна, чем, к примеру, социальная и образовательная, отмечают эксперты компании «Бест-Новострой».

Спортивная инфраструктура в городе — одна из наиболее развитых и доступных для большинства жителей Москвы. Основными центрами притяжения спорта традиционно оказываются крупнейшие площадки. Это стадионы и ледовые арены, горнолыжные трассы и крупные физкультурно-оздоровительные комплексы, в которых представлен широкий набор активностей. По данным брокеров, лидерами по количеству новых ЖК, расположившихся в шаговой доступности от подобных спортобъектов, являются два округа — Южный и Северо-Западный с девятью и пятью проектами соответственно.

Большинство новых домов в шаговой доступности от крупных спортивных кластеров представляют проекты бизнес-класса (15 адресов). Еще шесть объектов относятся к комфорт-классу, два — к премиальному, один — к элитному. Один из наиболее доступных по стоимости строящихся проектов с масштабной спортивной составляющей — многофункциональный комплекс, расположенный в 20 минутах пешей прогулки от Таганского парка. Здесь компактная 17-метровая студия продается за 5,6 млн руб. А одним из самых дорогих проектов рядом с крупным и, пожалуй, наиболее известным спортивным кластером «Лужники» стал элитный жилой комплекс, где цены за лот начинаются почти от 260 млн руб.