Иноагентам в Прикамье запретят участвовать в работе избиркомов и жертвовать в избирательные фонды

Избирательная комиссия Пермского края внесла на рассмотрение заксобрания пакет изменений в региональное законодательство о выборах. В том числе, проект вводит новые запреты для лиц, признанных Минюстом РФ иностранными агентами. Как указано в пояснительной записке, комиссия предлагает запретить лицам, включенным в реестр иноагентов, быть членами избирательных комиссий с правом решающего или совещательного голоса. Если в реестр иностранных агентов будет включен действующий член комиссии с совещательным голосом, его полномочия предлагается прекращать немедленно.

Также крайизбирком предлагает запретить физлицам-иноагентам совершать пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, а также фонды референдума. Изменения в краевое законодательство вносятся для приведения в соответствие федеральным нормам. Рассмотреть проект краевой комиссии планируется в январе.