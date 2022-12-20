Исполнительный комитет СНГ определил дату неформального саммита глав стран – участников организации в Петербурге

Неформальная встреча глав стран СНГ в Санкт-Петербурге состоится 26-27 декабря. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

«По приглашению президента России 26-27 декабря эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству»,— сказал господин Лебедев журналистам в Минске в ходе рабочего визита Владимира Путина в Республику Беларусь (цитата по «РИА Новости»).

О том, что главы СНГ соберутся на еще один неформальный саммит до конца года, ранее сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Он отметил, что на мероприятии кроме встреч президентов «будут еще кое-какие другие контакты».

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