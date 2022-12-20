Бюджет Магнитогорска на 2023 год приняли с дефицитом 1,3 млрд рублей

В Магнитогорске утвердили бюджет города на ближайшие три года. Размер дефицита в 2023 году составит 1,3 млрд руб., что на 35% меньше изначально запланированного на 2022 год. Главный финансовый документ принят на заседании городского собрания депутатов 20 декабря.

Доходы бюджеты в 2023 году составят 17,5 млрд. руб. Это на 10% больше по сравнению с первоначально утвержденным планом на этот год (15,9 млрд руб.). Расходы увеличили на 5%, до 18,8 млрд (17,9 млрд).

«Бюджет учитывает текущие социально-экономические условия и требования к проведению бюджетной политики, а также обеспечивает выполнение обязательств социального характера перед жителями и решение задач дальнейшего развития города»,– сообщает собрание депутатов.

По словам заместителя главы Магнитогорска Александра Макарова, бюджет остается социально-ориентированным. Общая сумма расходов по управлениям образования, культуры, социальной защиты, физкультуры и спорта превысит 11 млрд руб., что на 700 млн больше, чем годом ранее. Также бюджет предусматривает мероприятия по строительству и ремонту крупных инженерных объектов, например реконструкцию очистных сооружений в Правобережном районе и строительство пиковой котельной.