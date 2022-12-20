Татарстан может стать пилотным регионом с платой за резерв мощности

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился в Минэнерго с просьбой обязать потребителей с собственной генерацией оплачивать расходы сетевых организаций на содержание сетей. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на Минпромторг региона.

В ответ на обращение главы Татарстана министерство энергетики предложило другой механизм, который предусматривает оплату потребителями с собственной генерацией резервируемой максимальной мощности. При этом республике предложили стать пилотным регионом для апробации этого механизма. В Минэнерго добавили, что данный механизм целесообразно распространить на все регионы России.

Отмечается, что за счет ввода собственных источников электроэнергии будут снижены объемы ее передачи сетевой организации по электросетям. Однако обязанность сетевой компании по содержанию сетей в надлежащем техсостоянии в этом случае будет сохранена.

"Ъ-Казань"