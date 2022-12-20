Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежские власти будут искать «внебюджетные источники финансирования» для «Борхиммаша»

Воронежский губернатор Александр Гусев поручил правительству области «изучить возможные внебюджетные источники финансирования» для борисоглебского АО «Борхиммаш» (производит оборудование для нефтехимической отрасли). Об этом стало известно по итогам встречи главы региона с руководством компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гендиректор завода Александр Какорин рассказал, что за последние два года предприятие столкнулось с трудностями, «одинаковыми практически для всех игроков»,— ростом цен на металл, пересмотром инвестпрограмм крупных госзаказчиков и изменением банковского рынка. Региональные власти намерены поддерживать завод с учетом «его значения для региональной промышленности и муниципалитета».

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», «Борхиммаш», на котором работает около 1 тыс. человек, столкнулся с финансовыми сложностями из-за требования Райффайзенбанка досрочно погасить все обязательства по кредитам. Общая сумма долгов предприятия может превышать 1,2 млрд руб. Завод с литовским владельцем при участии правительства региона договаривается о рефинансировании долгов в госбанках, под новые кредиты он может получить финансовые гарантии из бюджета.

Подробнее о ситуации на «Борхиммаше» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...