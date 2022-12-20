47% жителей Ижевска будут подводить личные итоги года

В столице Удмуртии подводить личные итоги года планируют 47% опрошенных жителей, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом 3 из 10 респондентов сохранять эту информацию не планируют, 9% оставят соответствующие записи. Еще 7% сохранит в другом виде.

При этом ижевчане старше 45 лет подводят персональные итоги года чуть чаще более молодых респондентов. Больше всего же тех, кто будет анализировать уходящий год, среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (52%).

Чаще всего горожане осмысляют достигнутое за год в сфере достатка — 68%, здоровье — 61%, саморазвитие и карьера — по 47%.

