Пермские власти продолжают попытки получить ДК им. Ленина в собственность города

На пленарном заседании Пермской думы депутат от КПРФ Геннадий Сторожев, регулярно поднимающий тему необходимости приобретения ДК им. Ленина по ул. Уральской, 93, в муниципальную собственность, вновь поинтересовался, планируется ли это сделать. По его мнению, 300-летний юбилей, который Пермь будет отмечать в 2023 году, хороший повод, чтобы решить этот «больной вопрос». «Если мы не можем этого сделать в год 300-летия, то вряд ли сделаем когда-нибудь еще»,— заявил товарищ Сторожев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин отметил, что ДК нет и изначально не было в перечне объектов к 300-летию города. «Кроме того, стоимость этого объекта очень высока на данный момент, и мы не можем приобрести его в муниципальную собственность»,— пояснил господин Хайруллин.

Глава Перми Алексей Демкин добавил, что переговоры о выкупе дворца с его собственниками велись неоднократно. «На сегодняшний день мы считаем, что стоимость, которую предлагает собственник, неадекватно завышена. При этом попыток достигнуть какого-то соглашения мы не прекращаем. Не факт, что это произойдет в 2023 году, но, тем не менее, при желании собственников предложить муниципалитету или краю выкупить этот объект за реалистичную стоимость обязательно будут проведены переговоры, которые будут доведены до финала»,— сказал господин Демкин.

Геннадия Сторожева не устроил ответ чиновников. Он полагает, что для получения ДК им. Ленина в собственность города можно использовать не только финансовые, но и административные инструменты. «Сегодня есть возможность воспользоваться полномочиями правительства РФ и края»,— считает депутат.

ДК им. Ленина ранее принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2005 году предприятие продало этот свой непрофильный актив за 50 млн руб. Пермскому епархиальному управлению христиан веры евангельской пятидесятников. С момента покупки дворца культуры евангелистами власти пытаются получить этот объект недвижимости в собственность. В конце 2021 года Алексей Демкин сообщил, что епархиальное управление предложило купить ДК за сумму в 10–15 раз больше стоимости покупки. Сумму господин Демкин тогда не уточнил, но, исходя из стоимости покупки в 50 млн руб., евангелисты запросили у мэрии за ДК 750 млн руб. В течение нескольких месяцев городские власти вели с религиозной организацией переговоры, но снизить стоимость актива так и не удалось. В апреле 2022 года глава Перми заявил, что вопрос поставлен на паузу.