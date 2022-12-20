Реализация первого проекта комплексного развития территорий стартует в Анапе

В Анапе приступают к реализации первого проекта комплексного развития территорий (КТР). По данным мэрии курорта, соответствующее соглашение подписали глава города Василий Швец и замдиректора ООО «Специализированный застройщик "АА Девелопмент Групп Анапа"» Анна Горелова.

Проект КТР в хуторе Нижняя Гостагайка предполагает строительство школы и детсада, дома культуры, кабинета врача общей практики, отделения почты и пункта полиции, спортивного кластера и зеленой зоны. Все объекты социальной инфраструктуры застройщик безвозмездно передаст в муниципальную собственность.

Кроме того, в начале декабря на заседании общественного Градсовета был рассмотрен еще один проект КРТ — в селе Сукко. В настоящий момент он находится на стадии утверждения.

«В течение 2022 года мы приняли новые правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования. Теперь Анапа будет развиваться исключительно в соответствии с этими документами — в пользу курортной и социальной составляющей и без точечной застройки, учитывая в первую очередь интересы жителей»,— отметил в беседе с «Ъ-Кубань» Василий Швец.

Наталья Решетняк

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