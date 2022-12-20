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В Магнитогорске супруги мобилизованных получат по 15 тыс. рублей

Собрание депутатов Магнитогорска утвердило дополнительную меру поддержки семей мобилизованных горожан. Единовременную выплату в размере 15 тыс. руб. получат супруги призванных. Решение было принято на заседании горсобрания 20 декабря.

Сегодня для семьей мобилизованных магнитогорцев действует ряд дополнительных мер поддержки. В частности, бесплатное обучение в школах искусств и других подведомственных управлению культуры учреждениях, проезд на трамваях и путевки в «лесные школы» на базе детских загородных комплексов «Абзаково» и «Карагайский». Также семьи освобождены от родительской платы за оказание оздоровительных услуг дошкольникам.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце ноября решение о единовременной выплате супругам мобилизованных в размере 15 тыс. руб. приняла Челябинская городская дума.

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