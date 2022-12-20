Память погибших в СВО в Удмуртии увековечат в названиях школ и улиц

В Удмуртии память бойцов, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечат в названиях школ и улиц. Соответствующее поручение дал глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада в госсовете Удмуртии о положении в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Бречалов, vk.com Фото: Александр Бречалов, vk.com

Глава региона подчеркнул, что потеря каждого «бойца трагедия и, конечно, все они заслуживают вечной памяти». «Поручаю главам городов и районов проработать вопрос увековечивания памяти наших бойцов, героически отдавших свои жизни. Их имена и подвиги должны жить в названиях школ, улиц. Нашей молодежи есть, кого чтить и кем гордиться»,— заявил Александр Бречалов.

Кроме того, глава региона поручил агентству по молодежной политике при формировании плана мероприятий Года молодежи выделить патриотику в отдельное направление. «От того, что мы даем молодым людям в качестве морально-нравственных ориентиров сегодня, зависит наше общее завтра»,— заявил господин Бречалов.