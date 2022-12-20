Нижегородец через суд вернул деньги за отмененный тур в Венгрию

Семеновский райсуд обязал туроператора ООО «Веди Групп» вернуть жителю полную стоимость несостоявшегося тура в Венгрию. Стороны заключили мировое соглашение, сообщается на сайте суда.

Алексей Глазов в феврале 2022 года за 288 тыс. руб. купил тур в Венгрию у туроператора «Веди Групп» через турагента ИП Мария Шукшина. Поездка была запланирована на март 2022 года, но с 28 февраля авиасообщение между Россией и Европой было прекращено из-за спецоперации на Украине. Тур не состоялся, договор был аннулирован в одностороннем порядке. Алексей Глазов потребовал вернуть ему деньги, но туроператор не ответил на претензию.

Суд постановил, что туроператор до 16 февраля 2023 года должен выплатить потерпевшему 272,2 тыс. руб. Оставшиеся 15,8 тыс. руб. — вознаграждение турагента, которое он вернул добровольно.

Елена Ковалева