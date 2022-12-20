Нижний Новгород недополучил 171 млн рублей дивидендов от городских акционерных обществ

В бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году поступит 198 млн руб. в качестве дивидендов от трех акционерных обществ, где муниципалитет является учредителем. Об этом директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил на внеочередном заседании бюджетной комиссии в гордуме.

По данным комитета по управлению городским имуществом, план по дивидендам от АО «Теплоэнерного», АО «Нижегородский водоканал» и АО «ТЭК-НН» на 2022 год составлял 370 млн руб. Из них 330 млн руб. должны были поступить от «Теплоэнерго», 30 млн руб. – от «Нижегородского водоканала», 10 млн руб. – от «ТЭК-НН».

К концу года от «Теплоэнерго» поступило 175 млн руб., от «ТЭК-НН» - 24 млн руб. От «Нижегородского водоканала» поступлений не было.

Андрей Репин