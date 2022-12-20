Главы города и администрации Пензы досрочно ушли в отставку

Глава администрации Пензы Александр Басенко и глава города Владимир Мутовкин досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Решение об отставке обоих руководителей принято на внеочередном заседании городской думы Пензы.

Господин Басенко не стал пояснять причины своего решения, сказав лишь, что уходит «по собственному желанию». На сегодняшнем же заседании гордумы депутаты одобрили поправки к уставу областного центра, в соответствии с которыми статус главы города получает глава администрации Пензы (сейчас глава города — спикер собрания депутатов), а также появляется должность председателя городской думы.

В документации к поправкам к уставу говорится, что они могут вступить в силу после отставки действующего главы города. Таким образом, после ухода господ Басенко и Мутовкина изменения должны вступить в силу.

Также в отставку ушли заместители главы Пензы депутаты Олег Зиновьев и Иван Краснов. Согласно уставу врио главы Пензы стал единственный сохранивший должность заместителя главы города коммунист Олег Шаляпин.

Сергей Петунин, Саратов