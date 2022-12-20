На Кубани в результате опрокидывания Toyota Camry погиб 56-летний водитель

В результате ДТП на автодороге Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная погиб 56-летний водитель Toyota Camry. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Авария произошла 19 декабря. Предварительно установлено, что водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги в лесополосу и опрокинулся.
Мужчина скончался до приезда скорой помощи. 52-летнего пассажира автомобиля госпитализировали.
В настоящее время проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств аварии.
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