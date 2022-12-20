Гарантии и здоровьесбережение: как стать социально-ориентированным предприятием

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На предприятии следуют принципу: эффективность предприятия зависит не только от объемов производства и количества товаров и услуг, в которых нуждается общество, но и ответственности перед своим коллективом, его развития и поддержки. Систему заботы о коллективе высоко ценило жюри регионального этапа конкурса «Всероссийская организация высокой социальной эффективности».



В Самарской области завершился регио­нальный этап, на котором определили победителей в разных номинациях. В этом году конкурсная комиссия выбрала 15 организаций — победителей и призеров конкурса. Семь из них, занявших на региональном этапе первые места, номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне.

Среди лучших — Новокуйбышевский НПЗ, эксперты дали высокую оценку предприятию сразу в двух номинациях: «За формирование здорового образа жизни» и «За развитие социального партнерства».

— Победа в конкурсе — это закономерный результат работы предприятия и подтверждение того, что наша социальная политика направлена на развитие трудового коллектива, — рассказала начальник отдела социальных программ Наталия Аристархова. — Коллектив — главная ценность организации.

В первую очередь конкурсная комиссия в этом году дала высокую оценку действующему коллективному договору НК НПЗ, в котором закреплены около 70 социальных гарантий работникам. На самом деле люди идут работать на те промышленные производства, где гарантировано заботятся об их хорошем самочувствии и здоровье членов их семей, где позволяют своим сотрудникам с уверенностью смотреть в завтрашний день, создана прекрасная возможность для карьерного роста, обеспечены комфортные условия труда.

На Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе реализуется ряд социальных программ, среди которых программа оздоровления работников и членов их семей.

Цифры говорят сами за себя — более 3100 работников и членов их семей в этом смогли воспользоваться корпоративной программой санаторно-курортного лечения. Особый предмет гордости заводчан — социальные объекты отдыха: собственный санаторий, база отдыха, детский оздоровительный лагерь. Ежегодно руководство инвестирует большие средства в развитие инфраструктуры этих объектов. Кроме заводчан и их семей, здесь отдыхают жители города и области.

Программа санаторно-курортного лечения — не единственная. На Новокуйбышевском НПЗ действует большая программа поддержки для работников, их детей: в рамках полиса ДМС сотрудникам доступны различные виды медицинских услуг; оказывается помощь находящимся в тяжелой жизненной ситуации; предоставляются подарки к новогодним праздникам, первоклассникам к 1 сентября. Сотрудникам предприятия, проработавшим на НК НПЗ более пяти лет, предусмотрена корпоративная пенсия. Большая поддержка оказывается и ветеранам, которые имеют возможность отдохнуть и поправить здоровье в заводском санатории. Более 140 семей обзавелись собственным жильем благодаря корпоративной ипотечной программе.

На высоком уровне выстроена профилактика здоровья работников. Сотрудники проходят профосмотры, диспансеризацию, углуб­ленные обследования. Это, по информации руководства предприятия, способствует ежегодному уменьшению уровня заболеваемости. Есть свой укомплектованный современным оборудованием здравпункт. Действует служба цехового врача. За каждым подразделением закреплен терапевт.

Большое значение на предприятии отводят оздоровительным и спортивным мероприятиям. За каждым подразделением закреплены инструкторы по физической культуре. Ежегодно проводят внутризаводскую спартакиаду по 14 видам спорта. В ней принимают участие свыше 1,5 тыс. человек. Программу составляют так, чтобы она была интересна сотрудникам разных возрастов. Например, появились соревнования по лазертагу. Большинство занятий проходят на собственных спортивных площадках. В детском лагере имени Гагарина каждую зиму устраивают лыжную базу, которая за сезон принимает более 2 тыс. человек. А летом дети заводчан занимаются дайвингом под руководством опытного инструктора.

Созданы профессиональные команды по различным видам спорта. Они показывают высокие результаты на многих соревнованиях, в том числе на летних и зимних спортивных играх НК «Роснефть».

— Предприятие создает условия для того, чтобы сотрудники могли вести здоровый образ жизни. В этом году прошел традиционный фестиваль ГТО с официальной сдачей нормативов. В нем приняли участие более сотни человек. Также был организован большой городской спортивный семейный праздник, приуроченный ко Дню нефтяника, — рассказала специалист группы по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре Мария Серенкова. — С 2018 года действует любительский беговой клуб, который участвует в городских и областных марафонах. Работники могут посещать бассейны, заниматься в тренажерных залах и кататься на коньках в ледовом дворце «Роснефть-арена». В основе любого производства стоят люди и та работа, которая делается для обеспечения лучших условий для работников.