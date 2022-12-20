В Татарстане разрабатывают мобильное приложение для охотников

В Татарстане заканчивают разработку мобильного приложения для охотников. Об этом в ходе программы «Татарстан Онлайн» заявил глава госкомитета региона по биологическим ресурсам Федор Батков.

«Мы идем дальше — сейчас с минцифры мы разрабатываем мобильное приложение для охотников. Работа на завершающем этапе, буквально осталось совсем немного», — отметил господин Батков.

По его словам, в приложении будут видны доступные для охотника разрешения и территории, где они действуют и на что распространяются. Кроме того, любители смогут оформить разрешение с помощью сервиса.

"Ъ-Казань"