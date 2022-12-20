Заволжский завод возобновит производство двигателей 1963 года

Заволжский моторный завод (филиал ООО «УАЗ») компании «Соллерс» объявил о возобновлении производства бензиновых и битопливных двигателей V8 серий 523 и 524, которые выпускались на предприятии в 1963-2021 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«На рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет»,— сообщил директор Заволжского филиала ООО «УАЗ» Ильнур Сахабиев.

Выпускать двигатели завод начнет в первом полугодии 2023 года. Сейчас предприятие готовится к возобновлению производства и набирает персонал. За 58 лет было собрано более 6,5 млн двигателей этих серий.

Владимир Зубарев