Три резидента «Технопарка Липецк» вложат в производство 35 млн рублей

Конкурсная комиссия «Технопарка Липецк» присвоила статус резидента трем компаниям, которые намерены вложить в производство совокупно около 35 млн руб. Об этом сообщили в особой экономической зоне «Липецк». В результате может быть создано 17 рабочих мест.

ООО «Репланет» планирует создать пилотное производство жидкого пектина для фармацевтической, пищевой и косметической отраслей с целью импортозамещения. ООО «СК Теплосити» намерено наладить выпуск «универсальной штукатурной машины для замешивания и нанесения особо легких смесей на расстояние 40 метров» (согласно сообщению, все представленные на российском рынке аналогичные машины сейчас являются импортными). А индивидуальный предприниматель Алексей Свиридов планирует создать центр прототипирования для обеспечения потребностей других резидентов технопарка, не имеющих компетенций в проектировании и 3D-печати.

Владимир Зоркий

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