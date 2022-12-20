В Адыгее ликвидировали 9 свалок на землях сельхозназначения

В Адыгее с начала года ликвидировали девять мусорных свалок на землях сельскохозяйственного назначения, их общая площадь превысила 38,5 га. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего специалисты ведомства в текущем году выявили 14 фактов незаконного складирования на участках сельскохозяйственного назначения отходов жизнедеятельности и животноводства, а также твердых бытовых отходов. Общая площадь замусоривания составила более 45 га.

«Пользователями семи участков являются физические лица (нарушенная площадь 37,2 га), пятеро — юридические лица (5,7 га), одно — государственное бюджетное учреждение (1,52 га) и одно — муниципальное образование (0,002 га)»,— говорится в сообщении.

Дмитрий Нестеренко

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