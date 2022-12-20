Транслировать телеканал БСТ в Башкирии и Челябинской области будет «Спутниктелеком»

ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан» заключила контракт на эфирную трансляцию телеканала БСТ на территории Башкирии и Челябинской области с АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» («Спутниктелеком»), сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене 116,4 млн руб. Компания была единственным участником закупки.

В течение 2023 года канал БСТ должен транслироваться в 336 населенных пунктах в Башкирии и в шести — в Челябинской области (Акбашева, Байрамгулово, Ишалино, Кулуево, Юрюзань). Всего требуется 348 спутниковых станций приема цифровых сигналов.

На вещание телеканала БСТ в текущем году ТРК «Башкортостан» заключала контракт с питерским НАО «Национальная спутниковая компания».

АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в мае 2004 года. Компания занимается деятельностью в области связи на базе беспроводных технологий. По данным открытых источников, контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. В 2021 году выручка компании составила 320,57 млн руб., чистая прибыль — 2,32 млн руб. В текущем году «Спутниктелеком» заключил два госконтракта на общую сумму 3,9 млн руб., в том числе с ТРК «Башкортостан» на эфирное вещание радиоканала «Ашкадар».

Майя Иванова

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