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Сообщнику экс-мэра Челябинска смягчили приговор за получение взятки

Челябинский областной суд изменил приговор по уголовному делу бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова, осужденного за получение взятки. Срок лишения свободы в колонии строгого режима ему снижен с восьми до семи с половиной лет. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, сообщили в облсуде.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе этого года Евгения Пашкова приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом в 1,25 млн руб. Суд установил, что с сентября 2015-го по апрель 2019 года он вместе с Евгением Тефтелевым — главой Челябинска, затем ставшим заместителем губернатора региона, получил от руководителя строительной компании «Уралжилстрой» и депутата гордумы Сергея Селещука 2,5 млн руб. за содействие при заключении и исполнении муниципальных контрактов на возведение социальных объектов, в том числе школы в микрорайоне «Парковый» на 1,2 тыс. мест.

Приговор суда обжаловали как сторона защиты, попросившая изменить квалификацию преступления на менее тяжкую, так и сторона обвинения, которая сочла наказание чрезмерно мягким.

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